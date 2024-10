Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi casi di truffe telefoniche anche sul territorio di Correggio, mirate soprattutto agli anziani. I truffatori si spacciano per parenti (spesso figli o nipoti) in difficoltà, dicendo di aver bisogno urgente di denaro per risolvere una situazione critica, come un incidente o problemi legali. Questi malintenzionati giocano con i sentimenti e la preoccupazione delle persone più vulnerabili, inducendole a consegnare somme di denaro o beni di valore.

Dall’amministrazione di Correggio arrivano alcuni suggerimenti per non cadere vittima delle truffe

Come si riconosce la truffa?

Chi chiama si presenta come un familiare in emergenza e chiede discrezione.

Utilizza un tono preoccupato o ansioso, creando urgenza e confusione.

Spesso un complice si finge un avvocato, medico o rappresentante delle forze dell’ordine.

Cosa fare in caso si venga contattati?

Non bisogna fidarsi immediatamente di chi chiama, anche se dice di essere un familiare.

Chiedere informazioni dettagliate che solo il vero familiare potrebbe conoscere.

Prima di agire, chiamare direttamente il parente in questione o altri familiari per verificare la situazione.

Non consegnare mai denaro o oggetti preziosi a sconosciuti che si presentano a casa.

In caso di dubbio, il consiglio è di contattare immediatamente le forze dell’ordine.