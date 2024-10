Sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024 le principali piazze di Modena e provincia si colorano di rosso, giallo e verde con le mele di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Quest’anno La Mela di AISM celebra il suo 30° anniversario. Nato nel 1994, questo evento ha raccolto oltre 61 milioni di euro, sostenendo la ricerca e i servizi destinati alle persone con sclerosi multipla. Oggi l’evento continua a finanziare la ricerca e a potenziare le prestazioni necessarie per chi convive con sclerosi multipla, NMOSD, MOGAD e patologie correlate.

I volontari saranno presenti nelle piazze italiane per raccogliere fondi per la ricerca e potenziare i servizi destinati alle persone con SM, a fronte di una donazione minima di 10 euro per mele di tre qualità diverse (granny smith, golden e noared) raccolte in sacchetti da 1,8 kg (piazza Mazzini a Modena; piazza Martiri a Carpi; piazza Costituente a Mirandola…).

All’interno di ogni borsina con le mele, è inserito anche un pieghevole informativo e un QR code per accedere a ricette esclusive dello chef Alessandro Borghese, testimonial dell’iniziativa.

A livello locale, le persone attualmente in contatto con la sezione Aism modenese sono 888 di cui 622 con la patologia e 266 familiari, a livello provinciale; tra i vari servizi erogati, si richiamano il supporto all’autonomia domiciliare ed extra-domiciliare, supporto psicologico individuale, di gruppo, attività ricreative; consulenza sociale e legale, disbrigo pratiche e ritiro farmaci; attività fisica adattata; supporto alla mobilità (trasporti) per commissioni, motivi sanitari, attività ricreative, lavoro, svago, motivi associativi.

Per chi non riesce a recarsi nelle piazze modenesi questo weekend (qui l’elenco completo delle piazze: aism.it/trova_la_piazza) è comunque possibile prenotare il proprio sacchetto di mele contattando la sezione provinciale ai recapiti 059 393093 – aismmodena@aism.it