Sostegno ai servizi educativi, con particolare attenzione agli alunni con bisogni speciali, progettazione della città che verrà ed attenzione all’eliminazione delle barriere architettoniche, oltre che alla manutenzione. Sono questi alcuni degli aspetti principali che riguardano al variazione al Bilancio di Previsione 2024/2026 approvata nel corso del Consiglio Comunale di lunedì sera.

“Ci siamo insediati poco più di cento giorni fa – commenta il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – e, al pari di tutte le altre Amministrazioni subentrate, dobbiamo lavorare con stanziamenti, progetti e voci di bilancio avviate da chi ci ha preceduto. Iniziamo però a disegnare quell’idea e quella visione di città che abbiamo in mente: una città inclusiva, attenta alle esigenze dei propri cittadini e che non lascia indietro nessuno, partendo dai più piccoli e dai più fragili. Una città che possa competere, al pari di realtà più grandi, sui tavoli nazionali e regionali con un’attenzione al particolare che parte dalle piccole cose ma significative, come la manutenzione dei cimiteri”.

Tra le principali variazioni al Bilancio di Previsione 2024/2026 in approvazione nella seduta di questa sera, spiccano:

lo stanziamento di €41.832,72, provenienti da un maggior contributo regionale, per contributi alle famiglie a sostegno dei servizi educativi 0-6 anni;

€ 25.489, 38 per la gestione dei servizi 0-3 anni; €58.846,66 per l’inserimento scolastico di alunni con bisogni speciali;

€199.836, finanziati dalla quota libera dell’avanzo di amministrazione, sono destinati alla copertura delle spese per l’affidamento dei servizi di progettazione;

€ 23.076,94 destinati a contributo ai privati per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

€25.000 destinati alla manutenzione dei cimiteri.