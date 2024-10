Questa mattina il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, Colonnello Orlando Hiromi Narducci, ha incontrato una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo presso la sede locale dell’associazione. Durante l’incontro il Colonnello Narducci, recentemente insediato al Comando Provinciale, ha voluto salutare i Carabinieri in congedo, che continuano a essere un punto di riferimento essenziale per la comunità di Reggio Emilia.

L’Associazione Nazionale Carabinieri è infatti impegnata in numerose attività di volontariato che supportano la sicurezza e la solidarietà in tutta la provincia. Il Comandante ha inoltre sottolineato l’importanza della capillare presenza dell’associazione nei vari comuni del territorio reggiano, evidenziando il contributo fondamentale che essa offre al tessuto sociale locale. A conclusione dell’incontro, il Presidente dell’Associazione, Vice Brigadiere Rocco Tommaselli, ha espresso gratitudine per la visita, che conferma il legame profondo tra i Carabinieri in servizio e quelli in congedo.