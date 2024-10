La Lazio travolge il Nizza, all’Olimpico finisce 4-1

ROMA (ITALPRESS) – Brilla ancora la Lazio nel segno del “Taty” Castellanos che, nel giorno del suo 26° compleanno, sigla una doppietta e confeziona diverse giocate di qualità nel 4-1 con cui i biancocelesti superano il Nizza nella seconda giornata di Europa League, bissando il successo all’esordio contro la Dinamo Kiev. Baroni lancia tra i pali Mandas, alla prima presenza stagionale, e conferma titolari “di coppa” Pedro e Dele-Bashiru. Dopo una prima fase di studio, la Lazio comincia a macinare gioco e si rende pericolosa con Vecino e Pedro, anticipato ad un difensore avversario su un cross un pò troppo arretrato di Marusic. Dal calcio d’angolo Castellanos trova lo spazio per un colpo di testa poderoso, respinto dall’incrocio dei pali. I biancocelesti colpiscono anche la parte alta della traversa con un tiro di Vecino deviato da un difensore. E’ il preludio al gol, che arriva al 20′: angolo battuto da Pedro con colpo di testa di Patric salvato sulla linea da Clauss; ancora Pedro arriva sulla palla vagante e scarica in rete un tiro a giro perfetto. Con il passare dei minuti il Nizza sembra prendere il controllo del gioco, ma la Lazio colpisce nuovamente al 35′ con Castellanos, che supera Bulka con un pallonetto dopo un intervento difensivo impreciso di Ndayishimiye.

Al 41′ gli ospiti accorciano con l’ex Sassuolo Boga, che completa una bella triangolazione con Moukoko e batte Mandas col mancino. Nel secondo tempo aumenta ancora di più l’intensità della pioggia e il campo diventa davvero molto pesante, ma al 53′ Castellanos trova un’altra grande giocata partendo in profondità sull’assist di Rovella e calciando all’incrocio dopo un’ottima sterzata a superare la pressione di Rosario: inizialmente annullato per fuorigioco, il gol viene convalidato dopo il check del Var. L’asse Rovella-Castellanos si ripete pochi minuti dopo e porta al rigore conquistato dallo spagnolo per fallo di Bulka: dal dischetto Zaccagni non sbaglia: 4-1. Le condizioni del campo peggiorano sempre di più, tanto che alcune zone sono al limite della praticabilità. Il Nizza trova comunque alcuni spunti interessanti con Guessand e Moukoko, con Mandas che risponde presente in entrambe le occasioni, blindando il risultato.

