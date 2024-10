La scorsa notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato, un uomo di 59 anni.

I militari, intervenuti in seguito alla chiamata al 112 che segnalava un’accesa lite per strada tra più persone, nel cercare di contenere la furia del soggetto, in stato di ubriachezza, nei confronti di un’altra persona, sono stati a loro volta colpiti con calci e pugni, riportando lievi lesioni. I Carabinieri riuscivano a vincere il temperamento dell’interessato soltanto dopo aver fatto ricorso allo spray urticante in dotazione.

Il Giudice del Tribunale di Modena, dopo la convalida dell’arresto giudicato con rito direttissimo, ha disposto nei confronti dell’indagato l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.