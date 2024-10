Nel pomeriggio di oggi, Vigili del fuoco e tecnici del Comune di Reggio Emilia hanno effettuato dettagliate verifiche su tutta la sede scolastica delle primarie di Canali escludendo qualsiasi forma di pericolo per alunni e personale scolastico. Nella giornata di domani, venerdì 4 ottobre, dunque, le lezioni si svolgeranno regolarmente.

A far scattare le verifiche è stata un’infiltrazione d’acqua nel soffitto dei bagni del secondo piano, che inumidendo un sensore antincendio, ha fatto scattare l’allarme all’interno dell’edificio, dove alunni e insegnanti stavano facendo regolarmente lezione. Come previsto dalle norme di sicurezza il personale docente ha immediatamente collocato i bambini, una cinquantina in tutto, nel così detto spazio calmo, il posto sicuro all’esterno dell’edificio individuato durante le esercitazioni. Nel contempo è stata allertata dallo stesso personale scolastico la centrale operativa dei Vigili del fuoco che ha inviato i soccorsi immediatamente.

I vigili dopo aver verificato l’effettiva assenza di un incendio hanno disattivato l’allarme e ispezionato il tetto dell’edificio per comprendere le cause. L’infiltrazione all’interno del soffitto del bagno si è verificata a causa di una fuoriuscita di un canale di gronda dalla sua sede naturale. Una volta ricollocata la grondaia tecnici e vigili hanno constatato il riassorbimento dell’infiltrazione all’interno dell’edificio e l’agibilità dello stesso.