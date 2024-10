Entrambi a piedi, in due differenti momenti venivano fermati – uno in via Eritrea e l’altro in via Nobili – dai militari della sezione radiomobile di Reggio Emilia impegnati nello svolgimento di un servizio di controllo del territorio. L’atteggiamento evasivo e sospetto di entrambe i ragazzi, uno di 20 e l’altro di 23 anni, insospettiva i militari, i quali approfondivano i controlli, rinvenendo in possesso del 20enne due involucri di cellophane termosaldati di sostanza del tipo Hashish rispettivamente del peso di oltre 12 gr. e oltre 10 gr. Mentre il 23enne, che veniva sorpreso all’atto di cedere sostanza stupefacente ad altra persona, veniva trovato in possesso un pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di oltre 13 gr, mentre l’acquirente spontaneamente consegnava, agli operanti, un pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish risultata del peso di oltre 3 grammi.

Per questi motivi, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia, tra il 28 ed il 29 settembre hanno denunciato alla Procura reggiana i due ragazzi, entrambi senza fissa dimora. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.