Il Comune di Cavriago mette in vendita l’ex mensa di Corte Tegge. L’immobile in via dell’Industria 29, al confine nord del Comune di Cavriago, in prossimità della via Emilia, è collegato alle principali vie di trasporto e transito che collegano Reggio Emilia e la Val d’Enza, gode di ampio parcheggio pubblico e confina con un pregevole parco.

Le destinazioni d’uso del fabbricato sono per attività culturali, ricreative e di spettacolo, oltre che di interesse comune di tipo civile e religioso, ma mediante permesso di costruire in deroga è possibile insediare altri usi tra cui magazzini e depositi, attività commerciali all’ingrosso, attività terziarie, attività di svago, di riposo e di esercizio sportivo, attività manufatturiere industriali o artigianali, attività di trasporto, magazzinaggio e logistica.

Potranno inoltre essere consentite, nella misura massima del 15% della superficie commerciale del fabbricato esercizi commerciali di vicinato non alimentari e pubblici esercizi.

L’Ufficio Appalti dell’Unione Val d’Enza ha indetto, per conto del Comune di Cavriago, questo avviso di asta pubblica: tutti i dettagli e i documenti sono pubblicati sul sito dell’Unione Val d’Enza.

La consegna delle offerte deve avvenire, a pena esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 13/11/2024 presso la sede dell’Unione “VAL D’ENZA” in via XXIV Maggio n. 47, Barco di Bibbiano (RE).

Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme.

E’ ammessa la consegna a mano, esclusivamente c/o l’Ufficio Protocollo dell’UNIONE VAL D’ENZA Via XXIV Maggio 47 – 42021 Loc. Barco – Bibbiano (RE), da effettuarsi esclusivamente nelle seguenti giornate: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13.00.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico del Comune di Cavriago telefonando al numero 0522 373 480 o scrivendo a ufficio_tecnico@comune.cavriago.re.it.