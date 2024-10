La notte scorsa nei locali del CUP all’interno dell’Ospedale Civile di Guastalla si è verificata una perdita che ha interessato l’impianto di acqua sanitaria. Gli addetti alla manutenzione sono intervenuti prontamente con la chiusura dei circuiti interessati, la rimozione dei pannelli del controsoffitto inumiditi e lo spostamento in area sicura delle sedute dedicate all’utenza.

La conclusione dell’intervento di ripristino era prevista nella prima mattina di oggi, purtroppo la caduta di un ulteriore pannello ha coinvolto un utente che stava per recarsi allo sportello per il proprio turno. I sanitari prontamente intervenuti hanno accompagnato l’uomo al Pronto Soccorso dove sono state riscontrate conseguenze fortunatamente non gravi. I lavori di ripristino saranno completati a breve.