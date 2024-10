Anche nel distretto di Sassuolo, il sindacato pensionati Spi Cgil propone i gazebo informativi “Spi in Piazza” durante le Fiere d’Ottobre nelle domeniche 6 e 13 del mese. Il banchetto sarà presente tutto il giorno in via Mazzini.

Con l’iniziativa “Spi in Piazza”, il sindacato pensionati della Cgil vuole essere vicino a pensionati e cittadini per informali innanzitutto sulle questioni pensionistiche, ma anche sulle rivendicazioni del sindacato, dalla piena applicazione delle legge sulla Non Autosufficienza, alla riforma fiscale progressiva insieme alla lotta all’evasione fiscale, al sistema di welfare pubblico e universale e alla tutela di salari e pensioni.

Il sindacato pensionati vuole anche informare sui risultati della contrattazione sociale territoriale, e in particolare sul nuovo Hospice di zona che sorgerà a Fiorano Modenese.