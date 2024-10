Sulla A14 Bologna-Taranto, nelle due notti di mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata verso Ancona, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, o alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A14 Bologna-Padova.

*

Sempre per consentire lavori di manutenzione degli impianti elettrici, dalle 00:00 alle 6:00 di mercoledì 9 e di giovedì 10 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, in entrambe le direzioni, Ancona/Pescara e Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Ancona/Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: viale della Costituzione, SS727 bis Tangenziale est, SS3 bis (E45) e rientrare in A14 alla stazione di Cesena nord;

verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena nord, precorrere la viabilità ordinaria: SS3 bis (E45), SS9 via Emilia, SS727 bis Tangenziale est, viale della Costituzione e rientrare in A14 alla stazione di Forlì. Negli stessi giorni e orari di chiusura, l’area di servizio “Bevano ovest”, situata nel suddetto tratto in direzione di Ancona/Pescara, non sarà raggiungibile, mentre l’area di servizio “Bevano est”, verso Bologna, sarà chiusa:

-dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 ottobre;

-dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 ottobre.

*

Invece, per consentire lavori propedeutici all’ampliamento delle corsie, dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e l’allacciamento con la D14 Diramazione per Ravenna, verso Ancona/Pescara.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 via Emilia, viale Risorgimento, via Granarolo SP8 e rientrare in A14 a Faenza;

verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, via Martiri della Libertà, SP253 via San Vitale, via San Martino, via Piratello, via Chiusa, SP8 via Sinistra Canale Superiore ed entrare sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, nelle due notti di mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Altedo, in entrata in entrambe le direzioni. Bologna e Padova.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna: Bologna Interporto;

verso Padova: Ferrara sud.