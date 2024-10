Proseguono i pomeriggi di animazione della rassegna “Autunno in Centro Storico” organizzati da Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena.

Mercoledì 9 Ottobre, alle 17.00, in Piazza Matteotti, la casa editrice modenese Tomolo proporrà una lettura animata del libro “Il Re piccolino”: in un castello dalle mura possenti vive un re molto potente e molto permaloso. I suoi sudditi devono stare bene attenti, perché ci sono parole che non possono assolutamente pronunciare. Scopri le incredibili vicende che condurranno al colpo di scena finale! Parola dei cinque valletti reali!

Saranno presenti l’illustratrice Stefania Gualerzi e l’autore Dones Riccò.

In caso di maltempo, il pomeriggio verrà recuperato il giorno successivo, giovedì 10 Ottobre, alla stessa ora.

Ricordiamo inoltre che fino al 30 Novembre Piazza Matteotti, Largo Porta Bologna e Largo San Francesco accolgono le tradizionali casette in legno dove gustare le caldarroste dal tipico sapore autunnale.

L’iniziativa è realizzata da Modenamoremio con il patrocinio del Comune di Modena.