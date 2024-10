Domenica 13 ottobre, nell’ambito delle tradizionali “Fiere d’Ottobre”, torna la “Rassegna Corale Città di Sassuolo”, organizzata come di consueto dalla Scuola Corale Giacomo Puccini, in collaborazione con il Comune di Sassuolo e con il sostegno finanziario della Fondazione di Modena. Giunta quest’anno alla sua 48ª edizione, la manifestazione musicale, dopo una lunga assenza, tornerà a svolgersi sul palco del Teatro Carani, all’interno della rassegna “La Città in scena”.

Completamente rinnovata nella formula che l’ha caratterizzata fino ad ora, la “Rassegna Corale”, vedrà salire sul palco dello storico teatro esclusivamente formazioni musicali sassolesi, a testimonianza della grande ricchezza artistica della nostra città. Ad esibirsi saranno la compagnia teatrale e musicale degli Hot Minds, diretta da Anna Chiara Nicolussi, il NonSoloGospelChoir, diretto dalla Mª Sandra Gigli, e un quartetto d’archi dell’Accademia Filarmonica di Sassuolo, l’orchestra giovanile nata solo un anno fa all’interno della Scuola Corale G. Puccini, e diretta da Lisa Fontani.

A fare gli onori di casa, e organizzare l’evento, sarà la Corale Puccini, diretta dal M° Armando Saielli, accompagnato al pianoforte dal M° Marco Bedetti. La regia e la conduzione dello spettacolo sono affidate a Massimo Marani, performer e regista teatrale.

L’appuntamento è dunque per domenica 13 ottobre alle ore 17,00 al Teatro Carani. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione presso la biglietteria del Teatro (info@teatrocarani.it).