Il Comune di Albinea, insieme a Croce Verde, Protezione Civile e Farmacia Comunale di Albinea, e LILT Reggio Emilia promuovono visite gratuite e iniziative nel corso del mese di ottobre.

Anche quest’anno ad ottobre torna il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Il Comune ha aderito alla Campagna Nazionale di prevenzione del tumore al seno denominata “Campagna Nastro Rosa” che prevede la realizzazione, ogni anno nel mese di ottobre, di iniziative e attività di sensibilizzazione sul tema.

La Lega Italia per la Lotta contro i Tumori promuove la cultura della prevenzione come metodo di vita, affinché tutte le donne sappiano come meglio conoscere il proprio corpo, attraverso il metodo della autopalpazione, si sottopongano a visite senologiche periodiche, consigliando loro a partire dai 35 anni d’età di effettuare adeguati controlli diagnostici clinico-strumentali. Da tempo inoltre LILT si batte per la diffusione della consapevolezza e della conoscenza della prevenzione anche attraverso corretti stili di vita.

Albinea ha inteso fare propri questi obiettivi e insieme a Croce Verde, Protezione Civile e Farmacia Comunale di Albinea ha attivato diverse azioni: sono disponibili presso il corner “La biblioteca che cura” nella Biblioteca Comunale P. Neruda materiale informativo per tutta la cittadinanza; per tutto il mese di ottobre il grande Frassino del parco “M. Hack” – tra Comune e Biblioteca – si illuminerà di rosa, il colore scelto per la campagna LILT e sabato 12 ottobre, dalle ore 15 alle ore 17, nella Sede della Croce Verde di Albinea (via Grandi 4 Albinea) si svolgeranno visite al seno con insegnamento auto-esame, condotte dai medici volontari Lilt, rivolte in particolare alle donne di età compresa tra i 20 e 45 anni. Le visite sono gratuite.

La prenotazione alla visita è obbligatoria contattando la Farmacia Comunale di Albinea al numero 0522.347355 (lunedì-sabato 8.15-12.45 e 15.30-19.30. Chiuso la domenica e il mercoledì pomeriggio).