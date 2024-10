I carabinieri, intervenuti presso un’abitazione privata per una lite, all’arrivo hanno notato una Peugeot 207 con tre persone, che alla loro vista si è data alla fuga. Durante la fuga, probabilmente a causa dell’alta velocità, l’autovettura finiva fuori strada. Due occupanti uscivano e si allontanavano a piedi mentre un terza persona, un cittadino nordafricano 39enne residente nella bassa, rimaneva incastrato all’interno dell’abitacolo.

Sul posto intervenivano anche i vigili del fuoco che estraevano l’uomo dall’auto affidandolo alle cure mediche dei sanitari inviati dal 118. In condizioni di media gravità ma non in pericolo di vita, l’uomo veniva condotto presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per le cure del caso.