La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 32 anni per il reato di rapina. Nel corso della notte, intorno alle ore 3.00, personale della Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio, nel transitare sul cavalcavia Mazzoni, ha sentito delle urla provenire dal sottostante parcheggio di piazza Darsena del Naviglio, notando contestualmente due uomini che stavano litigando ed erano giunti alle mani.

Sul posto gli agenti hanno prestato soccorso alla persona offesa, un uomo di 62 anni visibilmente molto scosso, insieme al personale del 118 che gli ha fornito le prime cure. L’indagato alla vista della Polizia si era dato a precipitosa fuga in direzione via Niccolò dell’Abbate.

Diramata la nota radio alle altre pattuglie sul territorio, gli operatori si sono posti alla ricerca del fuggitivo, riuscendo ad individuare e fermare in piazzale Natale Bruni un uomo corrispondente alla descrizione fornita, il quale presentava evidenti segni di una precedente colluttazione.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’indagato si era avvicinato al 62enne chiedendogli del denaro, al suo rifiuto aveva tentato di strappargli il telefono cellulare dalle mani e lo aveva colpito con dei pugni; alla vista della Polizia era scappato raccogliendo da terra il cellulare caduto durante la colluttazione.

Il 32enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato trovato in possesso di un passaporto egiziano in corso di validità, risultato provento di furto, motivo per il quale è stato denunciato anche per il reato di ricettazione. Nella mattinata di oggi, all’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.