Penultima tappa di Betty B, Festival del Fumetto e dell’Immagine. Dopo Guiglia, Savignano e Valsamoggia-Bazzano, il festival arriva a Spilamberto.

Innanzitutto ci sarà la possibilità di visitare la mostra “Baldazzini & Co”, allestita all’interno dello spazio espositivo “Il Faro” (viale Marconi, 4) ed inaugurata come anteprima del Festival durante Mast Còt. La mostra propone le creazioni di cinque autori oltre a quelle di Roberto Baldazzini.

Venerdì 11 ottobre, alle 19, inaugurazione della mostra “Pacem in lapis Enciclica satirica contro la guerra” (dall’archivio delle mostre di satira di Betty B). A cura di Overseas, nell’ambito del programma di iniziative “In Pace 2024”, in collaborazione con Betty B e con l’intervento scenografico di Francisco Cuzzi (Bop Area). Interverrà Gianlorenzo Ingrami (autore di satira curatore delle mostre di Satira di Betty B) ed infine tè dell’Amicizia con l’Associazione ISAAF.

Sabato 12, alle ore 17, nell’ex Chiesa Santa Maria degli Angeli “La cronaca mai vista: il giornalismo grafico d’inchiesta oggi”. Con la partecipazione degli autori Gianluca Costantini (docente e attivista, fumettista), Marilena Nardi (docente e illustratrice satirica) intervistati da Gianlo, autore di satira.

Alle 18.30, davanti al bar Le Tentazioni, i 6 fumettisti autori della mostra al Faro incontrano il pubblico, con la complicità di Clod.

Alle 20, sempre nell’ex Chiesa Santa Maria degli Angeli, concerto “Immaculate”: presentazione, in prima assoluta, dell’opera musicale di Emanuele Rinaldi con proiezione delle immagini protagoniste della mostra al Faro e del libretto del cd, disegnato da Matteo Montanari.

Infine, domenica 13, alle 16.30, allo spazio espositivo Il Faro, incontro sul tema della mostra di satira 2024 “Supereroi: la meravigliosa avventura di essere umani”. Come tutti gli anni il festival organizza una mostra di satira su un tema e i migliori autori italiani (e a volte internazionali) inviano le loro vignette che vengono stampate ed esposte. L’esposizione completa sarà visitabile durante la tappa vignolese del Festival.

Parteciperanno all’incontro: Don Maurizio Trevisan (responsabile del servizio interdiocesano per la tutela dei minori e vicario per la pastorale dell’Arcidiocesi di Modena- Nonantola); Marilena Nardi (docente e illustratrice satirica) e Gian Lorenzo Ingrami (architetto e vignettista, curatore della mostra).

Come è scritto nella presentazione della mostra e del dibattito: “Il più grande potere esistente sulla terra è quello di essere umani. Batman e Superman, Wonder Woman e l’Uomo Ragno, trovano posto accanto agli attivisti per il clima, i pacifisti e gli attivisti per i diritti civili e tanti altri che con piccole o grandi azioni hanno provato e provano a salvare il mondo. E purtroppo spesso pagandone un prezzo”.

Il programma completo sui canali social del Festival e su www.bettybfestival.it.