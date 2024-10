In vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre i cittadini sono invitati ad accertarsi per tempo di essere in possesso dell’indispensabile tessera elettorale e che abbia ancora spazi disponibili per la timbratura.

L’obiettivo è consentire la massima partecipazione alle votazioni, in quanto gli elettori dovranno presentarsi al seggio per il voto con documento di identità o riconoscimento e con la tessera elettorale. Si tratta, infatti, di un documento personale che si deve conservare: serve per 18 consultazioni e deve essere esibita al presidente di seggio a ogni elezione per l’apposizione di un timbro attestante l’avvenuta votazione. In caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi di quest’ultima, così come in caso di trasferimento da altro Comune o acquisizione di cittadinanza, ci si può rivolgere all’Ufficio elettorale per prendere un appuntamento.

I documenti di riconoscimento sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino l’identificazione dell’elettore. Sono considerate valide le carte d’identità cartacee o elettroniche oppure altri documenti di identificazione (con fotografia) rilasciati da una Pubblica amministrazione, come la patente di guida, il passaporto, il libretto di pensione, la tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, la tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (quest’ultima purché convalidata da un Comando militare). In mancanza di un idoneo documento, l’identificazione può avvenire anche attraverso uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l’elettore e ne attesti l’identità apponendo la propria firma nell’apposita colonna della lista elettorale o un altro elettore del Comune (con documento valido), che ne attesti l’identità apponendo la propria firma nell’apposita colonna della lista elettorale.

Tutte le informazioni sulle elezioni regionali del 17 e 18 novembre sono consultabili sulla specifica sezione del sito istituzionale (https://www.comune.modena.it/argomenti/elezioni).