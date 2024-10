Domenica 13 ottobre torna anche a Modena, in largo Sant’Agostino, “Io non rischio”, la campagna nazionale per la diffusione di buone pratiche di protezione civile.

Per tutta la giornata, i volontari del Gruppo comunale di protezione civile saranno a disposizione del pubblico per informare su come ciascuno può contribuire a ridurre i rischi naturali, che per il territorio modenese sono soprattutto alluvione, terremoto e incendi boschivi.

Oltre ai punti informativi, torna anche il trekking urbano alla scoperta delle vie dell’acqua della Modena storica: un’esplorazione della città per capire come mai a Modena si verificano frequentemente fenomeni alluvionali e perché nella toponomastica modenese ricorrono spesso nomi collegati a vie d’acqua e a canali che nel tempo sono scomparsi. Le guide spiegheranno anche come mai nello stemma della città di Modena ci sono due trivelle e qual è la loro importanza, accompagnando i partecipanti a conoscere la Modena “città d’acqua”. Il trekking urbano si ripete in tre turni durante la giornata con partenze alle 10.30, alle 11 e alle 15.30. Ci si iscrive inviando una mail al Gruppo volontari di protezione civile (informiamo@moproc.com) entro sabato 12 ottobre, indicando nome, numero dei partecipanti (specificando si ci sono bambini) e il turno preferito.

La due giorni chiude la Settimana nazionale della Protezione Civile, che porta migliaia di volontarie e volontari di protezione civile ad animare punti informativi in tutta Italia, in oltre mille piazze dalle grandi città alle isole minori, per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno.

“Io non rischio” è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. La campagna è promossa dal dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.gov.it e sui profili social di Io Non Rischio Modena (Facebook e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.