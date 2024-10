Di fronte alla complessità dei temi legali e giuridici che oggi sempre più spesso i cittadini e le famiglie si trovano a dover affrontare, il Centro per le famiglie di Modena sperimenta un nuovo servizio di informazione e orientamento.

Si chiama “Lo sportello del cittadino” e nasce grazie a un protocollo d’intesa stipulato dal Servizio sociale territoriale a cui fa capo il Centro per le famiglie con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati del Foro di Modena.

L’avvio di una convivenza o l’unione in matrimonio, la differenza tra i regimi patrimoniali, le questioni legate alla casa o al lavoro, problemi economici, conflittualità in famiglia, la tutela di sé e dei figli: possono essere tanti gli ambiti di interesse come tante sono le domande che arrivano alle operatrici del Centro per le famiglie del Comune. Talvolta le famiglie che si rivolgono al Centro presentano agli operatori quesiti le cui risposte necessitano di specifiche competenze giuridiche: da qui l’idea di sperimentare il nuovo servizio.

Lo sportello, che riceve gratuitamente su appuntamento il lunedì dalle 16 alle 18, intende fornire supporto a chi vive situazioni complesse in famiglia. È pertanto uno spazio in cui ottenere un orientamento e un primo inquadramento giuridico sulla normativa, sui diritti e i percorsi da intraprendere per problematiche inerenti il diritto di famiglia, il diritto patrimoniale della famiglia, il diritto minorile e le materie riconducibili alle relazioni familiari in genere ed in particolare gli istituti di tutela, amministrazione di sostegno e gli interventi in caso di indebitamento della famiglia per gioco d’azzardo patologico. Le consulenze sono rivolte principalmente alle coppie ed alle famiglie.

Il servizio, a cadenza mensile, offerto da un Consigliere dell’Ordine designato a seconda della richiesta pervenuta, sarà esclusivamente di tipo informativo e di orientamento legale nell’ambito del diritto di famiglia e delle relazioni famigliari. L’attività viene svolta infatti nella cornice delineata dall’articolo 30 della Legge Professionale dell’Ordine, finalizzata a fornire gratuitamente informazioni e sostegno ai cittadini, utile quindi per la fruizione delle eventuali e successive prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia.

Lo sportello opera su appuntamento che i singoli e le famiglie possono richiedere via mail (centroperlefamiglie@mediandoweb.it) indicando nome e cognome, residenza, recapito cellulare e descrivendo la situazione per cui si necessita di informazione e orientamento.