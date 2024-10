Due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo serio, in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte poco dopo le 4:00, per l’ennesima volta su via Radici sud – SP486R a Castellarano in località Cavriana. Si è trattato di uno scontro tra auto nel quale sono rimaste ferite due donne, entrambe 58enni. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 e i vigili del fuoco da Sassuolo e Reggio Emilia, che hanno provveduto a liberare una delle donne intrappolata nell’abitacolo: quest’ultima è poi stata elitrasportata all’Ospedale di Baggiovara. Ferite lievi per l’altra donna, condotta all’ospedale di Reggio Emilia.