I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno trovato altra Ketamina durante i controlli del territorio finalizzati alla prevenzione della criminalità e del degrado urbano nel Rione Bolognina. Diverse persone identificate durante l’attività dei Carabinieri, finalizzata a prevenire e reprimere il traffico di droga, furti, rapine e aggressioni.

Nella circostanza, i Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna una persona che si stava aggirando nei pressi della Stazione Centrale dell’Alta Velocità e deteneva un coltello a serramanico e quattro involucri di ketamina. La persona è stata trovata in possesso anche di una patente di guida, una carta di identità e un abbonamento autobus intestati a un soggetto che ne aveva denunciato lo smarrimento a maggio. I Carabinieri hanno proseguito il servizio per garantire la sicurezza ai cittadini residenti in zona e ai turisti che frequentano la stazione dei treni.

Solo qualche giorno fa, i Carabinieri della Stazione Bologna Navile, avevano denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna una persona che si stava aggirando nel parco di Villa Angeletti in possesso di alcuni grammi di ketamina.