Martedì 15 ottobre alle ore 21.00 al Teatro Dehon via Libia 59 Bologna, Il gruppo “Dopo…di Nuovo Gli amici di Luca” e la compagnia “Gli amici di Luca” presentano lo spettacolo “Sinossi tempestosa”. Ingresso a offerta libera.

I due gruppi (composti da persone con esiti di coma e volontari) che frequentano i laboratori teatrali nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris vanno insieme in scena in uno spettacolo che è un riassunto di instancabili energie.

“Sinossi tempestose” rimane al confine tra realtà e sogno. Un’avventura sempre nuova e affascinante si dipana in un mondo dove la favola si mescola alla cruda realtà grazie al Teatro dei Risvegli. Dove l’eterno dilemma dell’essere o non essere, si dissolve in un gioco leggero e divertente che coinvolge e che appassiona.

Un appuntamento importante, che in questo anno di ricorrenza, diventa sinossi dell’esistenza e della lotta per vivere. Presenti in scena i due Gruppi protagonisti dell’attività teatrale in un percorso quasi ventennale che, con l’entusiasmo della prima volta, racconteranno attraverso la loro ed ormai riconoscibile poetica, l’effimero e l’eterno al servizio della necessità.

Drammaturgia e regia Alessandra Cortesi e Deborah Fortini, coordinamento pedagogico Antonella Vigilante e Martina Pittureri. Ingresso a offerta libera.