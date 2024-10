Fino alle ore 12,00 di martedì 15 ottobre 2024 è possibile presentare la domanda per l’erogazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (bando contributo affitto 2024).

Il contributo copre il 20% del canone annuo (fino a 1.500 euro) per i cittadini il cui canone di affitto incida tra il 25% e il 40% del reddito annuo e il 25% del canone annuo (fino a 2.000 euro) per i cittadini il cui canone di affitto incida oltre il 40% del reddito annuo.

REQUISITI

Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato UE; cittadinanza di uno Stato non-UE con permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; residenza o domicilio nel Comune di Guastalla e nell’alloggio oggetto del contratto di locazione; titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato oppure titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa; valore ISEE in corso di validità 2024, ordinario o corrente, fino a € 8.000. Al momento dell’invio della domanda è necessario avere già presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’ISEE.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata solo ONLINE (notizia in homepage sul sito web istituzionale del Comune di Guastalla).

Per l’assistenza gratuita alla compilazione della domanda online è possibile rivolgersi a:

– Sportello Sociale del Comune di Guastalla (via IV Novembre 9/2) previo appuntamento telefonando allo 0522.839749.

– CGIL: tel. 0522.457290 previo appuntamento

CONTATTI

Sportello Sociale, via IV Novembre n. 9/2

dott.ssa Ilaria Savini – riceve solo su appuntamento telefonando al n. 0522839749 o inviando una email all’indirizzo i.savini@comune.guastalla.re.it

oppure

Servizi Sociali – via IV Novembre n. 9/2 – tel. 0522839769 – email c.codeluppi@comune.guastalla.re.it