Alla palestra digitale Make it Modena i giovani dai 14 ai 19 anni possono imparare a creare contenuti social su Instagram, Tiktok e Youtube.

Tra ottobre, novembre e dicembre si svolgono infatti quattro edizioni di Road to social, una serie di laboratori pratici gratuiti, per piccoli gruppi (destinati a un massimo di cinque ragazzi per edizione), ciascuna sviluppata in cinque incontri condotti da Simone Bonetti e Pasquale Pitaniello. Durante i laboratori si affronterà il percorso per diventare creator e si parlerà di come realizzare contenuti digitali adatti ai social network, di come sfruttare al meglio i servizi online e di come integrare l’Intelligenza Artificiale nel proprio percorso creativo. Le lezioni si concluderanno con l’elaborazione di una campagna di comunicazione, per sperimentare direttamente non solo la produzione di contenuti, ma anche la loro diffusione.

La prima edizione, già partita, proseguirà nelle giornate del 21 e 28 ottobre, e del 4 e 11 novembre dalle 15.30 alle 18. La seconda edizione prenderà il via il 18 ottobre e proseguirà il 25 e 31 ottobre e l’8 e 15 novembre dalle 14.30 alle 17. La terza edizione si svolgerà nelle giornate del 18 e 25 novembre, 2, 9 e 16 dicembre dalle 15.30 alle 18, mentre la quarta edizione è in programma il 22 e 29 novembre, e il 6, 13 e 20 dicembre dalle 14.30 alle 17.

I laboratori si svolgono alla Palestra Digitale Make It Modena, in Strada Barchetta 77, Modena. Per informazioni è possibile consultare l’apposita sezione del sito istituzionale (www.comune.modena.it/makeitmodena/news/social-e-ai) o chiamare il numero 059 2034105, email info@associazionemodi.it. È possibile iscriversi dall’apposito link (www.associazionemodi.it/roadtosocial).