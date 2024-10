Sulla A1 Milano-Napoli, è stato modificato l’orario delle chiusure notturne della stazione di Modena nord.

La suddetta stazione sarà chiusa, in entrata verso Milano, nelle due notti di martedì 15 e mercoledì 16 ottobre, con orario 20:00-6:00, per consentire lavori di manutenzione dei giunti del ponte fiume Secchia. In alternativa si consiglia di entrare a Reggio Emilia o a Modena sud, sulla stessa A1, o alla stazione di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento con la A22 del Brennero, verso Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Calvetro ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord; verso la A22, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Reggio Emilia, percorrere la viabilità ordinaria per entrare in A22 a Campogalliano.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche ai lavori di ampliamento alla quarta corsia, nelle due notti di giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Bologna: Castel San Pietro; verso Ancona: Faenza.