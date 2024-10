Lunedì 14 ottobre 2024 il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro Renato Brunetta, nella prestigiosa sede di Villa Lubin a Roma ha premiato ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) come esempio di “buone pratiche dei territori” ovvero di amministrazioni pubbliche, locali e centrali, che costituiscono esempi eccellenti di attività svolte dalla PA secondo la prospettiva del destinatario finale dei servizi, il cittadino.

L’attenta valutazione è stata condotta da una Commissione istituita presso il CNEL che ha esaminato varie buone pratiche segnalate dalle Associazioni di consumatori dei territori ed ha assegnato il premio CNEL “Impatto PA” a 3 amministrazioni pubbliche sul territorio nazionale, Acquedotto Pugliese per l’erogazione del servizio idrico, RAI per la trasmissione e l’iniziativa “M’illumino di meno” e ATERSIR per il monitoraggio dei servizi idrici e rifiuti. La premiazione è avvenuta a conclusione della presentazione della “Relazione CNEL 2024 al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini” oggetto dell’iniziativa promossa dall’Istituto presieduto da Brunetta.

Il Direttore di ATERSIR Vito Belladonna, che ha ritirato il premio, ha dichiarato:

“Grandissima soddisfazione per l’Ente e per le persone che ci lavorano, che ringrazio di cuore per la qualità del loro impegno. Vediamo qui riconosciuto un lavoro ed un impegno oramai ultra decennale nella regolazione dei servizi pubblici locali. I criteri ispiratori contenuti nel mandato che la Regione Emilia-Romagna ci ha consegnato sono quelli della sostenibilità ambientale, sociale, economica e inter-generazionale da trasferire, attraverso la nostra azione, alle gestioni di questi due importanti servizi quello idrico e quello dei rifiuti. In particolare dal confronto con le Associazioni territoriali dei consumatori, che ringraziamo sentitamente per lo stimolo rappresentato dalla loro azione, è maturata questa iniziativa specifica per la quale la Commissione ci ha premiati, ovvero la realizzazione di analisi di soddisfazione dei cittadini fatte in autonomia dall’Ente con la partecipazione diretta e il coordinamento delle Associazioni stesse in attuazione di una previsione della Legge finanziaria per il 2008, certamente sin qui poco applicata sul territorio nazionale. Il premio, oltre la soddisfazione, sarà un importante stimolo a fare di più e meglio e ad aprire ancora di più l’Ente al dialogo, all’ascolto e alla comunicazione con le comunità”.

Di seguito la motivazione ufficiale del premio e una foto del momento della premiazione.

Motivazione del premio consegnato ad ATERSIR

ATERSIR, per il monitoraggio dei servizi idrici e rifiuti

Il sistema di monitoraggio progettato e implementato da ATERSIR con il contributo della società civile si distingue per l’impegno nel promuovere la diffusione di approcci e modelli partecipativi nei processi di raccolta, elaborazione e interpretazione di dati significativi rispetto alle politiche di qualità dell’azione pubblica. L’iniziativa, attraverso la collaborazione delle Associazioni del consumo maggiormente rappresentative sul territorio.