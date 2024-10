La pagina Iperbole dedicata all’Archivio storico del Comune è diventata un vero e proprio sito, dove si possono trovare suggerimenti, fare ricerche, prenotare i servizi e consultare gli strumenti di corredo della documentazione storica disponibile nell’archivio di via Tartini.

L’Archivio storico comunale conserva documenti prodotti e ricevuti dal Comune nell’ambito della propria attività istituzionale e archivi aggregati provenienti da altri soggetti produttori.

L’apertura al pubblico dell’attuale sede di via Tartini 1, nel 1998, ha reso fruibile a chi fa ricerca sulla storia locale e anche a un pubblico non specialista, un vastissimo patrimonio documentario di grande valore e rilevanza per la storia di Bologna.

Il nuovo sito vuole aumentare l’accessibilità dell’archivio e fornire strumenti digitali per aiutare la ricerca di documenti.

A questo link il nuovo sito dell’Archivio storico del Comune:

https://www.comune.bologna.it/archivio-storico/

Il nuovo sito presenta al pubblico i servizi offerti dall’archivio e le informazioni per accedervi, oltre a cenni storici a partire dall’Unità d’Italia, alla sezione Storia amministrativa e a una galleria di immagini storiche.

La pagina lo sai che elenca le collaborazioni dell’Archivio storico con altri soggetti come la Cineteca, l’Università di Bologna e la Rete degli archivi del Presente.

Nella pagina come fare per sono riportati strumenti utili e suggerimenti che possono essere fruiti come primo livello di accesso alle ricerche archivistiche disponibili online su vari siti e cataloghi che danno una panoramica di quanto già pubblicato sull’argomento di ricerca.

Nella pagina patrimonio documentario sono pubblicati elenchi di consistenza sommari, indicizzati e direttamente consultabili dall’utente, dei documenti presenti in archivio. La sezione è in aggiornamento continuo.