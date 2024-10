Un uomo è stato trovato morto stamane intorno alle 9:00, ucciso da un colpo di arma da fuoco. E’ successo a Leguigno di Casina nell’Appennino Reggiano.

La vittima – un 68enne residente a Reggio Emilia ma originario del luogo – sarebbe stato colpito mentre si trovava in cerca di funghi e castagne nel bosco.

Dai primi accertamenti, i carabinieri non escludono si tratti di un incidente: l’uomo sarebbe stato raggiunto dal proiettile di un fucile da caccia. In zona incombeva una fitta nebbia ed era in corso una battuta al cinghiale. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, anche i vigili del fuoco. Sono in corso accertamenti per cercare di capire cosa sia realmente successo.