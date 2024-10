Imparare a presentare e a gestire un progetto Erasmus + (plus) per consentire a studenti, docenti e personale scolastico di partecipare a esperienze didattiche all’estero e di ospitare delegazioni di scuole di altri Paesi europei. È tra gli obiettivi dell’appuntamento di venerdì 18 ottobre al liceo Muratori San Carlo di Modena che ospita nella sede di via Cittadella l’iniziativa “Erasmus + Day in fiera” (due sessioni: dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 17.30) per la promozione delle buone pratiche e dello scambio di esperienze con già oltre un centinaio di docenti iscritti provenienti da diverse scuole della regione.

L’iniziativa si svolge al termine della settimana dedicata agli Erasmus days 2024, con gli appuntamenti organizzati da Europe Direct Modena per promuovere attività dedicate alla cittadinanza europea e globale, alla diffusione delle competenze per la costruzione di uno spazio europeo dell’istruzione con lo slogan “Sei giorni per far risplendere l’Europa”.

L’iniziativa del liceo Muratori San Carlo è svolta in collaborazione con gli Ambasciatori Erasmus + Scuola dell’Ufficio scolastico regionale per sostenere le attività di formazione, promozione e orientamento sul programma europeo, a partire dalle scuole Primarie. Partecipa anche l’agenzia nazionale Erasmus + Indire.

Dal 2021 a oggi sono 235 gli studenti del liceo Muratori San Carlo, e 95 i docenti, che hanno partecipato ad attività all’estero (dalla Germania alla Francia, dalla Spagna al Portogallo, fino all’Islanda) e 180 le persone che dall’estero sono state accolte.

Il Centro Europe Direct Modena (www.comune.modena.it/europe-direct) favorisce la partecipazione delle scuole al programma Erasmus + con il servizio “Help desk scuola” accompagnando i docenti e il personale nella costruzione dei progetti candidabili ai finanziamenti europei, nell’accoglienza delle delegazioni straniere (ben 23 dal 2021 a oggi) e ospitando in Galleria Europa gli incontri di formazione (12, con 153 partecipanti).

Dal 2021 a oggi sono stati oltre 1.500 gli studenti e i docenti che hanno fatto esperienze di mobilità all’estero e sono una decina gli istituti scolastici che hanno raggiunto l’accreditamento, dopo aver partecipato a progetti di breve mobilità o a partenariati internazionali.