Mille: tante sono state le persone che hanno preso parte alla quarta edizione di SFIDE – Festival della sconfitta. «Numeri che testimoniano la buona riuscita del progetto – sottolinea Federica Ferro, presidente di Tilt, l’associazione che organizza la kermesse insieme al Comune di Castelfranco Emilia – in un momento storico in cui c’è un estremo bisogno di promuovere spazi di confronto per le ragazze e i ragazzi».

Dallo chef Stefano Polato alla tennista Tathiana Garbin, passando per il duecentista olimpionico Diego Pettorossi e gli ex cestisti Alessandro Mamoli e Matteo Soragna. In totale sono stati nove gli ospiti in appena quattro giorni, ma il primo numerò toccherà la doppia cifra il prossimo sabato 19 ottobre, con un ambizioso appuntamento extra. La grande chiusura di SFIDE – Festival della Sconfitta è infatti affidata all’attore Stefano Fresi, che sabato 19 ottobre, alle ore 21 presso il teatro Dadà, con l’appuntamento “Da Ayrton Senna a Kostas: le Sfide di Stefano Fresi” condurrà i partecipanti in un’affascinante esplorazione del tema delle sfide e delle sconfitte, condividendo personali esperienze e riflessioni. L’evento è gratuito, ma serve la prenotazione che si può effettuare online su Eventbrite, cercando “Stefano Fresi a Castelfranco Emilia”.

«Con SFIDE – aggiungono in chiusura dall’Amministrazione comunale – sono stati toccati luoghi chiave del territorio, dal teatro Dadà al parco La Stalla, passando per la biblioteca e la struttura polivalente. Insomma, è stato un Festival diffuso la cui grandezza, tra le altre, è stata anche stavolta quella di permettere a tanti giovani di passare qualche ora con gli idoli della propria disciplina, che in diverse occasioni sono scesi in campo per dare consigli e spronare al miglioramento».