Il Nazra Palestine Short Film Festival è un festival-concorso di cinema indipendente che dal 2017 raccoglie opere dalla e sul tema della Palestina, con l’obiettivo di raccontarla attraverso un’arte liberamente opposta alla narrazione coloniale e suprematista occidentale. Da quest’anno, il Nazra Film Festival arriva anche a Fiorano Modenese, più esattamente a Spezzano, presso Casa Corsini, in Via Statale 83, dove, con ingresso gratuito, alle ore 19 inizia la proiezione di cortometraggi indipendenti da e su la Palestina.

Attiva Fiorano, l’Organizzazione “Yours Eyes on Gaza” e “Watermelons IT” hanno deciso di supportare il Festival e di fare una serata proprio a Fiorano. Il supporto del pubblico è prezioso e necessario. Saranno raccolte, infatti, donazioni da destinare al Festival indipendente e alle famiglie che supporta.

Nazra, che in arabo palestinese significa “sguardo”, nasce per fare del cinema uno strumento di autodeterminazione e di resistenza, per raccontare una terra ricca di storia, cultura e creatività e un popolo che da oltre mezzo secolo lotta per il suo diritto a esistere; per fare in modo che più sguardi possano incontrarsi e costruire ponti di cultura e solidarietà tra i popoli.

Nazra è uno spazio per promuovere autori palestinesi e della diaspora e sostenere il loro diritto di espressione e autorappresentazione, è un modo per porre l’attenzione sulle atrocità che Israele infligge alla Palestina e in particolare in questo momento, in cui la colonizzazione delle terre si è definitivamente mostrata nel suo complesso genocida.

Dopo gli ultimi mesi di massacro nella Striscia di Gaza, ora esteso anche alla West Bank, è ancora più importante sfruttare ogni mezzo possibile per supportare la popolazione e la resistenza palestinesi.

Per questo motivo, quest’anno, oltre alle tre già esistenti: documentario, fiction e opere sperimentali, è presente una categoria speciale dedicata ai reportage di tipo giornalistico: Gaze on Gaza.