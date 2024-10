La Polizia di Stato di Modena ha denunciato quattro minorenni, tra i 15 e i 17 anni, per i reati di danneggiamento di sistemi informatici o telematici e deturpamento ed imbrattamento di cose altrui in concorso.

A seguito di un’attività di indagine, esperita anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere comunali, la Squadra Volante ha accertato che i quattro giovani, già noti alle Forze dell’ordine, nella serata del 6 ottobre scorso, avevano imbrattato con alcune scritte il muro perimetrale degli uffici comunali di piazzale Redecocca, dopo aver danneggiato il sistema di videosorveglianza.

Una Volante, nel transitare in viale Molza il 9 ottobre successivo, ha riconosciuto uno dei quattro giovani, un 17enne destinatario di DACUR, emesso dal Questore di Modena nell’aprile scorso, con il quale gli è fatto divieto di accedere e di stazionare nelle immediate vicinanze della Stazione delle Autocorriere, del Pala Molza, del parco Novi Sad e di piazzale Primo Maggio.

Una volta accertato che non vi fossero esigenze connesse agli spostamenti autorizzati e necessari all’assolvimento delle esigenze di salute, lavoro e scolastiche, per le quali la sua presenza in loco fosse giustificata, il giovane è stato denunciato per violazione del provvedimento.