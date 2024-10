Prima seduta, oggi pomeriggio, per il rinnovato Consiglio provinciale uscito dalle elezioni del 29 settembre scorso, dove la maggioranza è sempre rappresentata dalla lista di centrosinistra Insieme per la Provincia di Reggio Emilia, con 8 consiglieri: Francesca Bedogni (sindaco di Cavriago), Ada Francesconi (consigliere comunale di Reggio), Cecilia Barilli (Comune di Reggio), Claudia Martinelli (Comune di Castelnovo Monti), Alberto Olmi (sindaco di Quattro Castella), Alessandro Santachiara (sindaco di Campagnola Emilia), Simone Zarantonello (sindaco di Novellara) ed Elio Ivo Sassi (sindaco di Villa Minozzo).

Completano l’assise il consigliere provinciale di Progetto civico per la Provincia di Reggio Emilia Gianluca Paoli (Comune di Bagnolo in Piano) e i tre rappresentati eletti con la lista di centrodestra Terre reggiane Alberto Bizzocchi (Comune di Bibbiano), Giuseppe Pagliani (Comune di Scandiano) e Cristina Fantinati (Comune di Novellara), che ha però costituito il gruppo autonomo Lega. I capigruppo saranno Alberto Olmi per Insieme, Alberto Bizzocchi per Terre reggiane, Gianluca Paoli e Cristinati Fantinati per Progetto civico e Lega.

Anche se il decreto sarà firmato solo tra poche ore, nel corso della seduta il presidente Giorgio Zanni ha comunque voluto comunicare le deleghe assegnate ai consiglieri provinciali. Francesca Bedogni sarà la vicepresidente con delega a Scuola e formazione, Rapporti con sistema universitario ed Edilizia Scolastica, mentre Alessandro Santachiara si occuperà di Viabilità e infrastrutture; Cecilia Barilli di Legalità, Cultura della legalità e Partecipazione; Simone Zarantonello di Transizione digitale, Politiche e rapporti con il mondo faunistico venatorio; Alberto Olmi di Welfare, Inclusione sociale e Politiche per l’abitare; Ada Francesconi di Politiche culturali e Transizione ecologica; Elio Ivo Sassi di Sviluppo della montagna, Valorizzazione territoriale, Sicurezza e Polizia provinciale; Claudia Martinelli di Pari opportunità, Politiche giovanili, Rapporti con terzo settore e associazionismo.

Tutte le rimanenti deleghe – dal Bilancio alla Pianificazione territoriale e sviluppo economico, dalla Mobilità e trasporti all’Attuazione e coordinamento del Pnrr – restano in capo al presidente Zanni.