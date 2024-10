Anche quest’anno si terrà l’ormai consueto appuntamento “Ruote nella Storia-Modena”. ACI Modena, in collaborazione con Scuderia Modena Corse, è lieta di contribuire alla manifestazione, che nasce da una preziosissima sinergia tra ACI Storico e Automobile Club d’Italia, con il sostegno attivo degli Automobile Club locali, volta a valorizzare i borghi più belli d’Italia con la presenza delle inestimabili vetture d’epoca protagoniste indiscusse di questo progetto.

L’evento si svolgerà domenica 20 ottobre, dalle ore 8 del mattino alle ore 17 del pomeriggio.

Il programma prevede, dalle 8 alle 9, iscrizioni e colazione presso la torretta di controllo dell’ex aerautodromo di Modena in viale Autodromo 27. Successivamente, la partenza per il giro turistico transitando sulle strade dei vecchi collaudatori e passando attraverso i comuni di Formigine, Maranello, San Venanzio e Serramazzoni.

Alle ore 11, l’arrivo a Pavullo nel Frignano in via Giardini Sud 76 con rinfresco e visita presso Automobili Dalmazzini.

Alle ore 12.30, tramite San Dalmazio, Riccò, SP18 e Torre Maina, l’arrivo a Maranello in Piazza Libertà 42 con l’esposizione delle auto, il pranzo al Ristorante Carisma ed infine le premiazioni.

Alle ore 14.45, la ripartenza da Maranello passando per Ubersetto e poi Formigine con l’arrivo in Piazza Calcagnini 1: qui spazio all’esposizione delle auto e alla visita guidata al castello.

Infine, prima alle ore 16.30 la partenza per Modena con transito in via Giardini e poi alle ore 17 l’arrivo in città che porrà fine ad un percorso lungo ben 150 km.