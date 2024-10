Sta per cominciare la nuova stagione del cinema teatro Astoria con nomi imperdibili e spettacoli unici per soddisfare un po’ tutti i gusti, a cui si affiancano due innovative azioni di welfare culturale, volute dall’Amministrazione comunale di Fiorano Modenese.

Sotto la direzione artistica di Paolo Di Nita, l’Associazione culturale “Quelli del ‘29” che gestisce il teatro fioranese, offre, per la stagione teatrale 2024-2025, undici spettacoli tra prosa, comicità, danza e musica dal vivo, che vedono la partecipazione di artisti come Alessandro Preziosi, Neri Marcorè, Paolo Fresu ed Emanuela Arcuri e rivelazioni come il giovane blogger Edoardo Prati, presentati questa mattina (18 ottobre) nel corso di una conferenza stampa.

A questi si aggiungono gli appuntamenti cinematografici settimanali, che partiranno il 27 novembre, con un film gratuito in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, il teatro in famiglia della domenica pomeriggio, le rassegne di cinema d’essai, i laboratori didattici e gli spettacoli teatrali per le scuole, oltre agli spazi messi a disposizione delle associazioni del territorio, per arrivare a più di 200 appuntamenti complessivi già programmati.

A fianco del calendario teatrale e cinematografico, il Comune di Fiorano Modenese, in sinergia con la gestione del Teatro, propone due innovative attività di welfare culturale a supporto delle famiglie con bambini: Tatabla e Cinemamme. Si tratta, nel primo caso (Tatabla), di serate di animazione per bambini al BLA, mentre i genitori sono. Con Cinemamme invece le neomamme potranno godersi un bel film insieme al loro neonato, in uno spazio accogliente e a misura di bebè.

“Il cartellone teatrale che proponiamo, con il sostegno dell’Amministrazione comunale, offre spettacoli con le compagnie più interessanti del panorama nazionale. – sottolinea Paolo di Nita, direttore artistico del teatro Astoria – Abbiamo cercato di proporre tradizione classica e artisti che riuscissero a rappresentare novità teatrali e musicali, per accontentare anche i palati più raffinati. Il primo spettacolo, ad esempio, “Aspettando re Lear” si rifà alla tradizione, ma con una interpretazione all’avanguardia che vede impegnati sul palco Alessandro Preziosi e Nando Paone, un importante caratterista italiano.

L’intento anche quest’anno è quello di offrire all’attenzione del pubblico tematiche suggestive che possano mettere il teatro al centro di un parte del nostro tempo. Andare a teatro, assistere ad un evento artistico-sociale, leggere un libro è crescere da uomini, da cittadini, scoprire, conoscere l’infinita quantità di cose che ignoriamo, conoscere noi attraverso gli altri è un bel modo, per noi, di fare teatro.”

Da giovedì 24 ottobre 2024, sul palcoscenico del teatro Astoria, arriveranno Alessandro Preziosi e Nando Paone con “Aspettando re Lear”; la musica e la storia umana di Amy Winehouse, con Melania Giglio, Marco Imparato, Lorenzo Patella, venerdì 8 novembre; il primo spettacolo (“Cantami d’amore”) del giovane Edoardo Prati, che traduce la vita attraverso la sua passione per i classici della letteratura, in programma sabato 30 novembre; fino ad arrivare al concerto natalizio “Jazzy Xmas” di venerdì 20 dicembre 2024 con il musicista Paolo Fresu, accompagnato da Daniele di Bonaventura e Leila Shirvani.

Dal 10 al 26 novembre torna poi “Historia Code” produzione di “Quelli del ‘29” di e con Paolo Di Nita, sostenuta dalla regione Emilia-Romagna. Una manifestazione culturale ad ingresso gratuito che si avvale dell’utilizzo di visori a 360 gradi per raccontare la storia del territorio che coinvolgerà anche le scuole (prenotazione obbligatoria dal 21 ottobre via mail a: info@historiacode.it).

Con il nuovo anno, calcheranno il palco del teatro Astoria altri famosi nomi del panorama teatrale italiano, come Stefano Massini (Alfabeto delle emozioni – sabato 18 gennaio 2025); Paolo Cevoli (Figli di Troia – 22 febbraio 2025); Neri Marcorè (La buona Novella – 5 marzo 2025); i danzatori acrobatici di Kataklò (Back to dance – 22 marzo 2025); Max Pisu e Nino Formicola (Forbici e follia – sabato 12 aprile 2025); Emanuela Aureli (“Mamma ho perso l’Aureli” – sabato 10 maggio 2025). E partiranno anche Tatabla e Cinemamme.

“L’OMS riconosce alla cultura un ruolo fondamentale: quello di essere tra i determinanti individuali e sociali della salute. – ha spiegato l’assessore alla Cultura del Comune di Fiorano Modenese, Marilisa Ruini – A partire da questa consapevolezza, l’intenzione come assessorato è quella di portare avanti proposte culturali in un ottica di welfare culturale, ovvero di promuovere la salute e il benessere delle persone e della comunità attraverso l’arte e la cultura. In questa direzione abbiamo quindi deciso, grazie alla disponibilità e collaborazione di Quelli del ‘29, di introdurre due nuove azioni partendo proprio da uno dei principali istituti culturali della citta, il cinema teatro Astoria, che avrà a partire da questa stagione due nuove proposte: Tatabla e Cinemamme. La nostra attenzione è andata in questa scelta alle giovani famiglie, favorendo l’accesso alle proposte culturali, in particolare in un ottica di conciliazione e collaborando con le associazioni del territorio.”

Tatabla è un servizio che permetterà ai genitori di godersi una serata a teatro, le bambine e i bambini dai 6 ai 12 anni potranno trascorrere una serata di gioco al BLA (biblioteca, ludoteca e archivio storico), vicino al teatro. Le attività di animazione saranno progettate dai servizi comunali insieme ad alcune associazioni del territorio e saranno gratuite, con prenotazione obbligatoria nei giorni precedenti la data di spettacolo, per potere organizzare al meglio l’accoglienza dei bambini.

Cinemamme – Al cinema con il bebè, invece, dal 30 gennaio al 27 febbraio 2025, è una proposta che consente, ogni giovedì, alle 9.30, alle neomamme di entrare gratuitamente in sala con i propri neonati, cullarli e allattarli mentre sullo schermo viene trasmesso il film in programmazione settimanale. Luci soffuse, ‘pianto libero’ e audio ridotto, fasciatoio a portata di mano consentiranno di godersi un film senza il timore di disturbare il resto della sala. L’idea dell’Amministrazione comunale fioranese, in collaborazione con l’Associazione Quelli del ’29, è quella di contribuire al benessere delle mamme mettendo a disposizione uno spazio fisico accogliente e tollerante e… la settima arte, il cinema.

“Siamo orgogliosi della proposta culturale che offre il teatro Astoria e anche di queste nuove iniziative che consentono di stare vicini alle persone nei loro momenti di vita belli, ma anche di fragilità – ha dichiarato il sindaco di Fiorano Modenese, Marco Biagini, nel suo saluto iniziale alla conferenza stampa – Il teatro è un contenitore culturale che i fioranesi conoscono e che vedono nella piazza, è importante che sia ricco di proposte per tutti e venga frequentato e vissuto”.

Il programma completo della stagione teatrale del teatro Astoria è disponibile sul sito: https://www.teatrocinemaastoria.it/stagione-2024-2025.

E’ possibile sottoscrivere diverse tipologie di abbonamento presso la biglietteria del teatro Astoria a Fiorano Modenese. Per 8 spettacoli a scelta sui 26 spettacoli proposti nei tre teatri gestiti da “Quelli del ‘29” (Bagnolo in Piano, Rio Saliceto e Fiorano Modenese) l’abbonamento costa 170€ intero e 160€ ridotto, per 5 spettacoli: 115€ intero e 100€ ridotto, per 2 spettacoli a scelta 50€ e se si è under 25 con lo stesso costo si possono scegliere 3 spettacoli.

E’ possibile anche acquistare i biglietti per i singoli spettacoli tramite il circuito online Vivaticket sui siti www.quellidel29.it o www.teatrocinemaastoria.it, oppure presso la biglietteria del teatro Astoria in piazza Ciro Menotti, 8 a Fiorano Modenese negli orari di apertura (il giorno prima dello spettacolo dalle 17.30 alle 19.30 e il giorno stesso dello spettacolo dalle 19.30 alle 21.00 o dalle 16.30 alle 18.00 in caso di spettacolo domenicale)

Sono previste riduzioni per under25, over65 e allievi delle accademie teatrali riconosciute. Le persone con disabilità certificata hanno diritto all’ingresso omaggio, all’accompagnatore spetta un ingresso con biglietto intero salvo età anagrafica da ridotto.

Per informazioni: www.teatrocinemaastoria.it; indirizzo mail: quellidel29@gmail.com, segreteria “Quelli del ‘29”: 366 320 65 44 (da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30, sabato e domenica solo via messaggio WhatsApp, biglietteria teatro Astoria (nei giorni di apertura) 0536 1704001.