La Polizia di Stato, in particolare il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna, nel giro di 24 ore ha proceduto all’accompagnamento coatto alla frontiera di tre cittadini stranieri irregolari e con precedenti di polizia.

In particolare, il primo è stato rimpatriato ieri mattina e si tratta di un tunisino del 2002 individuato dal Reparto Prevenzione Crimine nell’ambito delle attività di controllo del territorio in zona Piazza XX Settembre. Il tunisino risultava essere inottemperante più volte a diversi provvedimenti di espulsione emessi dal Prefetto e Questore di Modena nell’anno 2023; lo stesso, inoltre, aveva numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. A seguito di attività istruttoria dell’Ufficio Immigrazione di Bologna, l’uomo è stato accompagnato alla frontiera di Palermo dove è stato rimpatriato con vettore aereo.

Il secondo è stato rimpatriato ieri pomeriggio, si tratta di un tunisino del 1986 denunciato qualche giorno fa per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio in zona Bolognina. A seguito di varie segnalazioni di spaccio tra le vie Oretti e dello Spalto, gli Agenti notavano il tunisino che, avvicinandosi ad una finestra di un’abitazione posizionata al paino rialzato, allungava il braccio oltre il davanzale per impossessarsi di una busta di piccole dimensioni che poi occultava nella tasca del suo giubbino. Lo stesso veniva fermato poco dopo e trovato in possesso di n. 6 involucri di sostanza stupefacente, nello specifico cocaina per un peso complessivo si 4 gr. Da successivi accertamenti il tunisino risultava avere precedenti in materia di stupefacenti, maltrattamenti in famiglia e porto di armi o oggetti atti ad offendere, oltre che essere irregolare e destinatario di un ordine di espulsione.

Al termine degli atti lo stesso veniva denunciato ex art 73 co 5 dpr 309/90 e successivamente lasciato a disposizione del locale Ufficio Immigrazione, che ha proceduto ad eseguire l’accompagnamento coatto nel pomeriggio di ieri presso la frontiera aerea di Milano Malpensa.

Il terzo soggetto straniero verrà rimpatriato in giornata, sempre mediante accompagnamento alla frontiera aerea, e si tratta di un albanese del 1980 che è stato individuato, qualche giorno fa, dalle Volanti in quanto effettuava delle manovre azzardate a bordo della sua autovettura in Via Salvemini

Nonostante gli Agenti gli intimassero più volte l’alt, l’uomo provava a scappare, ma veniva fermato dopo un breve inseguimento. Lo stesso è stato trovato a bordo di un’auto oggetto di furto e per tale motivo veniva denunciato per il reato di ricettazione.

Lo stesso risultava avere a suo carico numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in particolare furti in abitazione, e risultava irregolare sul t.n., motivo per cui anche nei suoi confronti il locale ufficio immigrazione ha proceduto con le pratiche per l’espulsione.

Sono tre, dunque, i provvedimenti di espulsione emanati in sole 24 ore dal Questore di Bologna Antonio Sbordone, frutto dell’attività di controllo del territorio e dell’incessante lavoro svolto per contrastare il fenomeno dell’immigrazione irregolare.