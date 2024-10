A causa dell’allerta meteo emanata per la giornata di sabato 19 ottobre, l’Amministrazione di Vignola dopo essersi confrontata con gli amministratori dei Comuni vicini, ha deciso di tenere chiuse le scuole del territorio per la giornata di sabato 19 ottobre. Le previsioni del tempo, infatti, per le criticità previste, sconsigliano gli spostamenti non urgenti. In questa ottica, visto che le scuole superiori vignolesi raccolgono studenti da una vasta area tra il modenese e il bolognese, per evitare di aggiungere ulteriore traffico sulle strade, è stata emanata un’ordinanza sindacale di chiusura degli istituti che si trovano sul territorio comunale. Analogo il provvedimento per gli altri ordini di scuole.