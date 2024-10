Appuntamento con la Féra di Resdàur domani, domenica 20 ottobre, e ricco calendario di appuntamenti dislocati su tutto il territorio.

Per tutto il giorno in viale XX Settembre, Viale20 in fiore: esposizione e vendita del mercato straordinario di Sassuolo in Fiore, con floricoltori da tutta Italia e la loro produzione per giardini, balconi e interni fioriti anche di inverno.

Tutto il giorno in via Aravecchia: Mercatino delle Scuole

Tutto il giorno spettacoli di strada, musica, mercatini e negozi aperti con promozioni a cura del Comitato dei commercianti del centro storico di Sassuolo

Dalle ore 8.30 in via Palestro, 2° Trofeo Città di Sassuolo: gara di tiro con l’arco a cura di Arcieri Val Secchia

Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30 Andrea Mastrovito. MCm -Minimo Comune multiplo: apertura straordinaria della Galleria Marca Corona con il nuovo Progetto Marca Corona per l’Arte, a cura di Ilaria Bernardi. Visite guidate su prenotazione alle ore 11 e alle ore 16.30 (durata 1h)

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso la sala di quartiere Falcone e Borsellino in via Refice, Ritorno agli Anni ‘70: un viaggio tra radio, tv, discoteche e dialetto sassolese. Mostra fotografica di Sassuolo negli anni ‘70 e dialetto sassolese, e mostra di apparecchi radio anni ’70, a cura di Associazione Orti e Bonsai Albero d’Oro, Linea Radio, gruppo “Quant’era bella Sassuolo”, radioamatori locali. Nell’ambito di #sassuolocittattiva

Ore 11.00 in Biblioteca Cionini, Il libro più antico della Biblioteca: presentazione alla comunità del volume Justiniani Instituta cu(m) sommarijs & additionibus, datato 1501, appartenuto alla Biblioteca Comunale di Sassuolo e ora tornato alla sua iniziale collocazione grazie ad un generoso donatore. Con l’intervento di Luca Silingardi.

Ore 11.00 Passi verdi: Attività di plogging (raccolta rifiuti) nel parco Ottavio Tassi A cuaa di Fuoricampo 11 e Comitato Parco Tassi

ore 14.00 e ore 16.00 Visite guidate a Palazzo Ducale

Nel pomeriggio in piazza Martiri Partigiani Primo soccorso con la Croce Rossa Italiana a cura di CRI Sassuolo

Nel pomeriggio, Sport in Piazza: esibizioni e dimostrazioni di attività sportive a cura delle Associazioni Sportive del territorio in piazzale Roverella e zona adiacente piazza Martiri Partigiani

Nel pomeriggio, Area bimbi in piazza della Libertà

Dalle 15.30 Fiere Danzanti: animazione con balli, musica latina, spettacoli con ballerini garisti di Sassuolo a cura della Scuola AB Dance Academy e del Comitato commercianti del centro storico

Ore 17 Pensa che meraviglia! Il concerto delle Stagioni Con Orchestra Dedicata: “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi in un dialogo tra passato e presente, natura e cultura. Al Teatro Carani

Nel pomeriggio, Pompieropoli: percorso con attività per far vivere ai bambini un giorno da Vigile del Fuoco. A cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Modena in piazza Martiri Partigiani

Ore 16.30 Piazza Olimpica: Talk con Claudio Vandelli. Elio Giusti intervista il campione olimpico Claudio Vandelli (medaglia d’oro a Los Angeles 1984). Con l’intervento delle Associazioni Sportive del territorio in piazza Garibaldi.

A seguire: Galà delle arti marziali