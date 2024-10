Sul Raccordo di Casalecchio (R14), a seguito dei danni causati dal maltempo, sono stati programmati i lavori di ripristino dell’infrastruttura in prossimità della stazione di Bologna Casalecchio. Al fine di ottimizzare il programma delle attività, verranno contestualmente portate avanti le lavorazioni previste nell’ultima fase di realizzazione del nuovo cavalcavia di svincolo.

Pertanto, dalle 14:00 di oggi e fino alle 6:00 di lunedì 28 ottobre, la stazione di Bologna Casalecchio rimarrà chiusa in uscita per chi proviene da Ancona, in modalità continuativa. Contestualmente, sarà necessario chiudere la suddetta stazione anche in entrata verso Ancona, dalle 22:00 di venerdì 25 alle 6:00 di lunedì 28 ottobre.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale o di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto, o la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

***

Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del ramo di immissione sulla A22 Brennero-Modena, verso Verona/Brennero, che era prevista dalle 00:00 alle 6:00 di martedì 22 ottobre.

Rimane confermata, sulla stessa A1, la chiusura dell’area di servizio “Secchia est”, situata nel tratto compreso tra Modena nord e Reggio Emilia, verso Milano, dalle 23:00 di questa sera, lunedì 21, alle 6:00 di martedì 22 ottobre.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire diverse attività, sarà chiusa la stazione di Modena nord, secondo il seguente programma:

DALLE 20:00 DI MARTEDI’ 22 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE per consentire lavori di manutenzione dei giunti del ponte sul fiume Secchia, sarà chiusa in entrata verso Milano.

DALLE 20:00 DI MERCOLEDI’ 23 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 24 OTTOBRE per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 23 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 24 OTTOBRE per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Milano.

NELLE TRE NOTTI DI GIOVEDI’ 24, VENERDI’ 25 E SABATO 26 OTTOBRE, CON ORARIO 20:00-6:00 per consentire lavori di manutenzione dei giunti del ponte sul fiume Secchia, sarà chiusa in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Reggio Emilia o di Modena sud, sulla stessa A1, o la stazione di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena.

***

Sul Raccordo Sasso Marconi-SS64 Porrettana (R43), per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 9:00 alle 18:00 di mercoledì 23 e di giovedì 24 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi (km 0+000) e Sasso Marconi svincolo (km 2+700), in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di percorrere la SP325 Val di Setta.

***

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione, nelle due notti di martedì 22 e mercoledì 23 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e 3 Ramo Verde, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Alcide De Gasperi, rotonda Fabio Taglioni, SP568 Persicetana ed entrare sul Ramo Verde allo svincolo di San Giovanni in Persiceto.