Dopo un riscaldamento nelle aule dei workshop, il Bologna Jazz Festival 2024 giunge all’esordio musicale vero e proprio, con l’inizio dei concerti a partire da mercoledì 23 ottobre. L’onore dell’inaugurazione spetta all’organista Giulio Campagnolo, che si esibirà al Binario69 (ore 21:30) con i suoi Jazz Funkers, ovvero Federico Pierantoni al trombone, Piero Bittolo Bon al sax alto, Michele Polga al sax tenore e Adam Pache alla batteria.

Giulio Campagnolo, classe 1986, inizia a studiare pianoforte all’età di otto anni, indirizzandosi verso il jazz già all’età di quattordici anni. Dal 2012 si dedica esclusivamente all’organo Hammond, strumento col quale si esibisce sia in ambito jazz che blues.

I Jazz Funkers sono un gruppo di recente formazione, con il quale Campagnolo rende omaggio al periodo aureo dell’organ jazz, a cavallo tra anni Cinquanta e Sessanta. Un repertorio immortalato in particolar modo dall’etichetta Blue Note, al quale i Jazz Funkers si ispirano per i loro arrangiamenti originali, già incisi per una pubblicazione su Lp della Irma Records.

