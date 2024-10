OFF, la nuova stagione di teatro contemporaneo al Teatro Fabrizio De Andrè organizzata da Quinta Parete con la direzione artistica di Enrico Lombardi inizierà il 23 ottobre con il debutto di Il Figlio Migliore, una nuova produzione della Compagnia Enrico Lombardi/Quinta Parete.

Mercoledì 23 ottobre alle ore 20:30 ad inaugurare la stagione teatrale sarà il debutto di “Il Figlio Migliore”, un nuovo spettacolo della Compagnia Enrico Lombardi/Quinta Parete scritto e diretto da Enrico Lombardi, Regista assistente Alessandra Crotti con Matteo Carnevali e Andrea Poggi, una coproduzione Pilar Ternera/NTC.

Il Figlio Migliore è uno spettacolo che nasce all’interno del più ampio progetto “Teatro d’integrazione” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Regione Emilia Romagna, dalla Fondazione di Modena nell’ambito del bando Personae 2023, sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e patrocinato dal Comune di Maranello e dal Comune di Sassuolo.

Per informazioni contattare il numero 342/9337099 o la mail segreteria@quintaparete.org La stagione OFF è realizzata in collaborazione con il Teatro De Andrè.