La Caritas diocesana, insieme al Vescovo Giacomo, che ha già espresso tutta la sua vicinanza agli sfollati, alle famiglie, al mondo del lavoro delle comunità colpite dai danni del maltempo che ha flagellato anche la nostra provincia, si è attivata immediatamente per capire e rispondere alle situazioni più difficili, mettendosi in contatto con i parroci e i referenti delle Caritas parrocchiali coinvolte: Gavassa, Bagnolo in Piano, Cadelbosco Sopra, Castelnuovo Sotto e Gualtieri per la situazione di Santa Vittoria.

A Gavassa sono interessate una ventina di famiglie in particolare in via Koch, ora liberata dell’acqua, con le quali si stanno raccogliendo eventuali necessità per il ripristino degli ambienti.

A Bagnolo in Piano risultano 3 famiglie sfollate e una quindicina costrette nei piani alti con il piano terra allagato.

Tra Cadelbosco Sopra e Castelnuovo Sotto sono un’ottantina le famiglie sfollate nella palestra comunale. L’acqua continua ad avanzare molto lentamente e la situazione è ancora in divenire per via della piena del Po di passaggio in queste ore.

A Gualtieri è interessata la zona prima di Santa Vittoria che è una zona prevalentemente agricola in cui ci sono poche abitazioni allegate.

Tutte le persone sentite riportano una situazione ben gestita dalla Protezione Civile e dai Comuni con diversi gradi di attivazione da parte delle parrocchie. Le Caritas parrocchiali sono coinvolte in modi diversi e i parroci e i referenti sono in contatto con le istituzioni locali.

Come Caritas diocesana abbiamo manifestato la nostra disponibilità a supportare le parrocchie, qualora fosse necessario, attraverso la fornitura di prodotti per la pulizia (già disponibili in magazzino), idropulitrici e deumidificatori che possono esserci forniti da Caritas Italiana (per questo abbiamo la necessità di avere le richieste entro domani).

Inoltre, per le necessità dei prossimi giorni sono disponibili fondi per supportare economicamente le famiglie colpite che si trovano in difficoltà.

Per informazioni e richieste particolari e per eventuali disponibilità di volontariato si può contattare la segreteria Caritas allo 0522 922520 oppure scrivere a segreteria@caritasreggiana.it