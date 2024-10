La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 37 anni per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella giornata del 20 ottobre scorso, intorno alle ore 5.45, personale della Squadra Volante è intervenuta in viale Caduti sul lavoro dove era stata segnalata un’aggressione in atto.

All’arrivo della Polizia, un gruppo di tre persone si è dato a precipitosa fuga in direzione di via Emilia Est. Gli agenti si sono posti al loro inseguimento, raggiungendo all’interno di un parcheggio di un’azienda il 37enne, che per assicurarsi l’impunità ha sferrato un pugno al volto di uno degli operatori procurandogli una ferita lacero contusa. Dopo aver scavalcato una rete di recinzione e tentato di colpire di nuovo gli agenti, è stato definitivamente bloccato.

Da accertamenti l’indagato è risultato irregolare sul territorio nazionale, motivo per il quale è stato anche denunciato per ingresso e soggiorno illegale. Nella sua disponibilità è stata rinvenuta una dose di cocaina ad uso personale e, pertanto, segnalato alla Prefettura quale assuntore.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora a Modena.