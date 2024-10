Dopo l’incontro del 2 ottobre 2024 a Novellara con il Dott. Giovanni Fasoli, psicologo psicoterapeuta, che ha approfondito il tema “Digitale e relazioni in adolescenza. Aspetti educativi e strategie di intervento”, giovedì 24 ottobre 2024, alle ore 20.30 presso la Sala Prampolini, in via Cavallotti 35 a Brescello, si terrà il secondo incontro del ciclo “Dimensione Adolescenza”, organizzato dal Centro per le Famiglie Bassa Reggiana.

Relatrice della serata sarà la Dott.ssa Cristina Zatti, psicologa psicoterapeuta e psicologa scolastica, che tratterà il “Ritiro sociale in adolescenza. Comprendere il disagio, la solitudine e la fatica di una generazione sempre connessa”. L’ultimo incontro della serie si terrà allo Spazio Goccia di Luzzara giovedì 14 novembre sul tema “La ricerca dello sballo. Adolescenza, sostanze stupefacenti e scelte di senso” con il Dott. Fabio Gianotti, pedagogista.

TUTTI GLI INCONTRI SONO GRATUITI, è gradita la conferma di partecipazione

3351415137 – centrofamigliebr@gmail.com

www.facebook.com/centrofamigliebr

http://www.asbr.it/aree/sociale/centro_famiglie