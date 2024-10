Torna con una veste tutta nuova la “Festa del Cioccolato”, manifestazione dedicata al prelibato prodotto dolciario in tutte le sue varianti e declinazioni.

L’iniziativa si svolgerà il 26 e 27 ottobre in centro storico. Ci saranno stand aperti in orario continuato dalle 10 alle 23, con degustazioni e vendita di preziosi e gustosissimi prodotti di cioccolateria, e maestri cioccolatieri provenienti da varie regioni italiane.

Sono previsti giochi per i bambini in piazza Italia. Sabato 26 ottobre, alle ore 15 in piazza Calcagnini, direttamente dalla trasmissione “Tu Si Que Vales” di Canale 5 e “Ballando on the Road” di Rai1, “Bimbobell”: uno spettacolo di musica, magie e giochi. Segue, alle 16.30, lo show cooking con degustazione dedicato al “salame di cioccolato”, a cura dell’archi-chef Valentina Farioli della “Equipe Ufficiale Cuochi Emilia-Romagna” e vincitrice del “Trofeo Balsamicando 2020”.

Domenica alle ore 15 si balla sulle note ’80/’90 di dj Ciarly, mentre alle 16 torna Farioli con un’altra curiosa preparazione: i tortelli con pasta di cacao, ripieni di cotechino. Alla stessa ora, i bambini potranno imparare a glassare i biscotti, in un laboratorio a loro dedicato a cura della Pasticceria Cakes Mod. Alle 17, un altro laboratorio per bambini sarà dedicato al protagonista della manifestazione, il cioccolato.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 0541 827254.