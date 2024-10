“Nell’incontro odierno, alla presenza di tutti i rappresentanti italiani e inglesi delle procedure del gruppo La Perla, gli stessi ci hanno comunicato la non completa definizione del protocollo, pur precisando che i lavori procedono celermente e che a breve potrebbero essere portati a sintesi.

Pertanto, a valle delle necessarie autorizzazioni verremo immediatamente riconvocati.

Come parte sindacale abbiamo espresso le nostre forti preoccupazioni per il continuo dilatarsi delle tempistiche di definizione di un atto che è il presupposto per poter procedere celermente all’alienazione del gruppo verso un soggetto industriale serio che garantisca produzione a Bologna e tutti i livelli occupazionali.

Nel frattempo abbiamo ribadito essere indispensabile un tavolo congiunto e in tempi brevi tra Ministero del Lavoro e Mimit e di avere garanzie di piena copertura di ammortizzatori sociali per le lavoratrici e i lavoratori, che ne vedono a oggi la scadenza al 31/12/2024.

Inoltre abbiamo rivendicato durante l’incontro che diventa indispensabile per le OOSS trovare un tavolo comune con tutte le procedure dove poter discutere le problematiche correlate alla complessità della vicenda, che analizzi lo stato attuale di tutte le società e di tutte le procedure con la prospettiva della migliore alienazione possibile.

È ovvio che l’assenza di novità in tempi ragionevoli ci porterà ad assumere decisioni assieme alle lavoratrici e lavoratori rispetto alle azioni da intraprendere”.

(Filctem-Cgil e Uiltec-Uil territoriali)