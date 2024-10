Chiude nel tardo pomeriggio di martedì 22 ottobre un tratto di strada provinciale 20 in località Varana di Serramazzoni a causa di un movimento franoso sul lato di monte con alcuni distacchi lapidei che potrebbero compromettere la sicurezza dell’asse viario. I tecnici della Provincia di Modena stanno effettuando un sopralluogo tecnico per definire l’entità della situazione e valutare quali interventi operare per ripristinare le condizioni di transitabilità in tempi rapidi.

I tecnici, inoltre, ricordano che «i dissesti e le criticità sulle strade sono diffusi e il personale della Provincia di Modena è impegnato da venerdì 18 nel monitoraggio costante della situazione. Ci attendiamo che possano verificarsi altre situazioni critiche come quella di Varana, perché i movimenti franosi e i dissesti spesso si verificano giorni o settimane dopo gli eventi scatenanti».

Per quanto riguarda le altre situazioni in atto, sulla strada provinciale 19 in comune di Prignano sulla Secchia, è istituito un senso unico alternato a causa di un movimento franoso che ha comportato l’accumulo di detriti su parte della sede viaria.

Sulla strada provinciale 23 in località “terre rosse” sempre nel comune di Prignano sulla Secchia, è attivo un senso unico alternato a causa dell’erosione della sponda arginale del torrente Rossenna che lambisce la sede stradale.

Per quanto riguarda le altre situazioni già evidenziate nelle scorse ore, restano attivi i sensi unici alternati sulla strada provinciale 4, tra il bivio per Ponte Samone e Casona di Marano e sulla strada provinciale 24 in località Pugnago, dove un fosso di scolo che attraversa la carreggiata risulta occluso con accumulo di fango e acqua sulla sede viaria.

Altri disagi per distacchi di materiale in strada si registrano sulla strada provinciale 27, 30 e 33 nei territori di Sestola, Pavullo e Polinago, oltre ad un cedimento della scarpata di monte sulla strada provinciale 25 a Zocca nel territorio di Monteombraro.

Sono ancora chiusi anche tutti i percorsi natura della Provincia di Modena (Secchia, Panaro e Tiepido) in via precauzionale a causa delle scarse condizioni di sicurezza dei percorsi stessi mentre risultano aperti tutti i ponti della rete stradale provinciale.