A oltre un anno dalla nomina a Garante per il Comune di Modena dei diritti delle persone private della libertà personale, la criminologa Giovanna Laura De Fazio torna per la seconda volta in commissione consiliare Servizi per presentare, come da regolamento istitutivo, la relazione annuale sulla propria attività.

La seduta, in programma mercoledì 23 ottobre, alle 18, nell’aula consiliare, è presieduta da Vittorio Reggiani e vi partecipano anche Alessandra Camporota, assessora alla Sicurezza urbana integrata, Polizia locale, Integrazione, Volontariato e Terzo settore; Annalisa Righi, dirigente del Settore Servizi sociali, sanitari e per l’integrazione; e Barbara Papotti, dirigente responsabile del Servizio gestione Servizi diretti e indiretti.

La seduta della commissione fa seguito alla visita della delegazione del Consiglio comunale alla Casa circondariale di Sant’Anna, avvenuta con la partecipazione della stessa Garante, venerdì 11 ottobre. Queste tappe sono frutto di un percorso richiesto dalla stessa Assemblea che ha approvato, a settembre, un ordine del giorno sul proseguimento delle attività di monitoraggio del penitenziario, da parte di Consiglio e Amministrazione comunale, allo scopo di constatare direttamente le condizioni della struttura e la situazione dei detenuti, anche rispetto al fenomeno del sovraffollamento carceri. In quest’ambito, è in programma lunedì 4 novembre un Consiglio comunale tematico.

Docente di criminologia e medicina legale all’Università di Modena e Reggio Emilia, De Fazio è stata chiamata a operare per cinque anni, per promuovere e tutelare l’esercizio dei diritti, le opportunità di partecipazione alla vita civile e la fruizione dei servizi da parte delle persone, residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio comunale, private della libertà personale o limitate nella libertà personale.

Richiesto nel 2021 dal Consiglio comunale, con l’approvazione di una specifica mozione, il Garante per il Comune di Modena dei diritti delle persone private della libertà, organo monocratico a cui è riconosciuta piena autonomia, è stato istituito nel febbraio 2023 con il voto unanime dell’Assemblea, contestualmente all’approvazione di un regolamento che ne disciplina le funzioni. L’elezione di De Fazio è avvenuta a luglio dello stesso anno.